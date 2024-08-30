«Они бьют сразу насмерть»: выживший после встречи с дроном российский боец заявил, что не сбивала его головой

Боец российской армии с позывным Второй рассказал, как пережил встречу с дроном на линии соприкосновения. Сначала в СМИ гуляла информация, что мужчина сбил беспилотник головой. Однако, по словам военного, это невозможно сделать. В случае бойца ВС РФ устройство просто рухнуло рядом и взорвалось, передает Regnum.

Сейчас пострадавший солдат находится на лечении. В скором времени он планирует вернуться на фронт к сослуживцам. В беседе с журналистами он опроверг слухи, что сбил дрон головой. На опубликованном в Сети видео создалась иллюзия происходящего. На самом же деле все было по-другому.

«Головой я дрон не сбивал. Да, меня дрон-камикадзе атаковал, но он упал возле меня в полуметре от головы. Он мне разбил каску, и осколки мне прилетели в голову. У меня слетела каска», — говорит Второй.

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