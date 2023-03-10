Потерял работу: что превратило совершенно здорового москвича в психопата, толкнувшего подростка под поезд

Жена москвича Владимира Кизика, который толкнул подростка под поезд, назвала один момент, после которого совершенно здоровый человек превратился в опасного пациента психиатрической больницы. На нем серьезно отразилась потеря работы – для мужчины это стало настоящей трагедией.

30 лет Кизик и его жена Ольга жили, как все нормальные люди. Муж разбирался в декоре – создавал и курировал процесс, был хорошим специалистом. Его заказчиками становились крупные фирмы.

«Брался за коттеджи, квартиры, всякие общественные места, рестораны, фитнес-центры», — рассказала Пятому каналу Ольга Кизик.

После потери работы мужчина стал погружаться в депрессию – ему даже понадобилась помощь психиатра. Кизика поставили на учет в психдиспансер, ему назначили антидепрессанты и нейролептики.

От такого лечения становилось только хуже. Врач всегда был на связи и корректировал лечение: менял препараты или увеличивал дозу.

7 февраля муж без всякой причины попытался задушить Ольгу.

«Как мне объяснил судмедэксперт, скорее всего, это произошло одномоментно. Также, как становятся педофилами, маньяками. Что-то переклинило и пошло у человека дальше», — объяснила она.

Подросток, которого 9 марта Кизик толкнул под поезд, - стал новой жертвой мужчины: он планировал таким образом довести задуманное до конца.

Ольга Кизик считает, что вместо мальчика под поезд могла улететь она. Женщина выразила надежду, что больше такого с ее мужем не повторится.

Ранее стало известно, что подросток, которого сбросили под приближающийся поезд, семь лет занимался кикбоксингом.