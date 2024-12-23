Дочь актера из «Интернов»: раскрыта личность ученицы, на которую рухнул шкаф в московской школе

Известна личность 14-летней девочки, на которую рухнул шкаф в одной из художественных школ Москвы. Ею оказалась дочь актера Игоря Ларина.

Двухметровый шкаф рухнул на подростка 21 декабря в художественной школе на Крымском Валу. Ученики пришли в заведение на итоговый просмотр работ, над которыми трудились шесть месяцев. Перед демонстрацией родственников юных художников попросили очистить аудиторию от мебели. Они вынесли всю мебель из класса, за исключением двухметрового шкафа, который не смогли поднять, пишет mk.ru.

После дети развесили в аудитории свои работы. Но во время просмотра кто-то случайно облокотился на шкаф, и он стал падать в сторону дочери актера. Подростка ударило по спине и прижало к полу.

Родителям удалось оттащить шкаф в сторону. Девочка выбралась из-под него, но позже почувствовала сильную боль в спине. Ее увезли в больницу: врачи диагностировали перелом поперечного отростка позвонка в области крестца.

Девочке теперь придется лечиться на дому. Как минимум месяц ей нужно будет соблюдать постельный режим и не двигаться. Родители пока думают, будут ли писать заявление на сотрудников школы.

Ранее потолок рухнул на трех учениц в школьном туалете в Самарской области. Пострадавших госпитализировали.