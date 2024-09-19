Наемники из Франции и Польши сорвали с дома ветерана ВОВ флаг РФ и растоптали

Наемники из Франции и Польши сорвали с дома ветерана флаг России и растоптали его на глазах у семьи. Произошло это во время вторжения ВСУ в Курскую область. Подробности узнал ИА Регнум.

Родственники ветерана рассказали, что боец ВСУ украл из дома медали Николая Пташкина. Но первыми в здание вошли именно наемники, которые издевались над символикой России. Свидетелем их действий стал дядя внучки Пташкина.

«Когда пришли к дяде домой, то увидели на доме флаг России. Они его сняли и начали топтать, потом посмеялись и пригрозили семье оружием, чтобы они никуда не выходили из дома. Мы дядю уговорили эвакуироваться в Курск. И вот спустя две недели, на рассвете, мой дядя с женой и дочкой решился на побег», - рассказала собеседница портала.

Семья сильно переживала, но решила рискнуть. Брат ветерана рассказал – предприняли попытку побега ради маленькой дочки. По его словам, многих расстреливали, пока они пытались спастись на лодках. Но им удалось добраться невредимыми. Пять часов они добирались до пункта МЧС. И уже оттуда спасатели помогли им попасть в Курск.

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