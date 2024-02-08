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Опубликовано 08 февраля 2024, 11:08
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Пострадавшим оказался девятилетний мальчик: США выдали РФ объявленного в международный розыск насильника

Обвиняемого в насилии над девятилетним мальчиком россиянина экстрадировали из США.
Пострадавшим оказался девятилетний мальчик: США выдали РФ объявленного в международный розыск насильника

© Freepik

Соединенные Штаты выдали России мужчину, который обвиняется в насилии над девятилетним мальчиком. Его депортировали на родину 26 января, передает Ice.gov.

Преступление, в совершении которого обвиняется 45-летний мужчина, было совершено десять лет назад в Тюмени. После того как злоумышленник надругался над девятилетним мальчиком, он сбежал по туристической визе в Соединенные Штаты. Однако в 2020 году местные правоохранители задержали его.

Теперь же был решен вопрос, связанный с экстрадицией фигуранта уголовного дела на родину, чтобы тот предстал передом судом. За насильственные действия в отношении несовершеннолетнего мужчине грозит до 20 лет колонии строгого режима.

Ранее в Петербурге 24-летнего парня задержали по подозрению в домогательствах школьника. Мальчик долгое время мочал о совершаемых в отношении его преступных действиях.

Источник фото:Freepik
Источник:Ice.gov
Автор:Артем Хохлов
Теги:
педофилия
сша
россия