Пострадавшим оказался девятилетний мальчик: США выдали РФ объявленного в международный розыск насильника

Соединенные Штаты выдали России мужчину, который обвиняется в насилии над девятилетним мальчиком. Его депортировали на родину 26 января, передает Ice.gov.

Преступление, в совершении которого обвиняется 45-летний мужчина, было совершено десять лет назад в Тюмени. После того как злоумышленник надругался над девятилетним мальчиком, он сбежал по туристической визе в Соединенные Штаты. Однако в 2020 году местные правоохранители задержали его.

Теперь же был решен вопрос, связанный с экстрадицией фигуранта уголовного дела на родину, чтобы тот предстал передом судом. За насильственные действия в отношении несовершеннолетнего мужчине грозит до 20 лет колонии строгого режима.

Ранее в Петербурге 24-летнего парня задержали по подозрению в домогательствах школьника. Мальчик долгое время мочал о совершаемых в отношении его преступных действиях.