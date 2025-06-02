Пострадавший в реанимации: трое сыновей оренбургского миллиардера расстреляли мужчину из травматов

В Оренбурге возбудили уголовное дело после нападения троих вооруженных братьев на мужчину. Ими оказались сыновья местного миллиардера Владимира Макарова, передает Telegram-канал Baza. Конфликт якобы произошел из-за девушки.

В день происшествия братья сидели в ресторане. В какой-то момент один из них начал перекрикиваться с гостем в зале. Как впоследствии выяснили журналисты, причиной конфликта стала девушка, которая ушла от Макарова к этому мужчине.

Позже завязалась драка. Впоследствии она перешла на улицу, где братья достали пневматические пистолеты и открыли огонь по оппоненту. Расстрелянный мужчина попал с шестью пулевыми ранениями в реанимацию. По факту случившегося началось расследование, однако никто из Макеевых в данный момент не задержан.

Ранее сообщалось, что пенсионер из Ростовской области открыл стрельбу из пневматики по детям. Несовершеннолетние в это время собирали черешню.