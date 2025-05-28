Пенсионер обстрелял из пневматики детей, собиравших его черешню: одна девочка ранена

Пенсионера из Ростовской области не стали задерживать после того, как он открыл стрельбу из пневматики по детям, которые собирали его черешню. Оружие у него отобрали, но мать детей требует для него наказания. Подробности сообщает РЕН ТВ.

Группа девочек возвращалась к бабушке, когда заметила черешневое дерево у дома пенсионера. Сорвав несколько ягод, они разозлили хозяина. Он сначала угрожал детям лопатой, а затем начал стрелять из пневматики.

Девочке пуля попала в лопатку. Ее сестра-двойняшка и подруга смогли избежать попадания, двигаясь змейкой. Мать пострадавших зафиксировала травмы и написала заявление в полицию.

Сам мужчина отрицает факт стрельбы. А соседи находятся в шоке от ситуации.

«Достаточно было бы гаркнуть на них и девчата бы убежали и описались бы. Я не могу такое представить, чтобы в детей стреляли. Я не могу сказать, что я вообще мог бы ожидать такого», – отметил сосед детей.

Полиция изъяла у пенсионера пневматическое оружие, но не стала его задерживать. Мать пострадавших настаивает на привлечении мужчины к ответственности.

Ранее мы писали о том, что мужчину, расстрелявшего толпу у вокзала в Россоши, задержали.