Пострадавший рассказал, как выманил экс-ухажера Волочковой в кафе для задержания

Пострадавший инвестор рассказал, как выманил находящегося в федеральном розыске экс-ухажера балерины Анастасии Волочковой Дмитрия Дюрана в кафе. Там мужчина и был задержан.

Подробности сообщает РЕН ТВ.

Инвестор договорился о встрече под предлогом, что якобы планирует дальнейшее сотрудничество, и пришел к нему. Изначально мужчина требовал возврата средств.

Он утверждает, что из-за Дюрана лишился 4 млн рублей. Предприниматель собирал деньги с инвесторов, объясняя, что будет пробная поставка продукции в торговую сеть. Некоторые скидывали Дюрану по 5 млн рублей.

«Я вот 2 миллиона под вторую волну скидывал, у меня вообще 4 миллиона в общей сложности», - рассказал источник.

В день задержания рядом с обманутым инвестором находился Виталий Мухортов.

«Он ждал моей команды, если никакой реакции не будет. Вот и мы вместе с ним, да, его задержали, вызвали полицию и доставили его в Пресненский отдел», - поделился подробностями собеседник.

При этом Дюран скрывался от других инвесторов, но оставался на связи с этим человеком. Задержанный много месяцев говорил партнерам, что не может рассчитаться, хотя некоторым предлагал перезапустить бизнес и вложиться снова.

Ранее сообщалось, что Дюран задержан по подозрению в мошенничестве. Известно, что он владел собственной кондитерской, но некоторое время назад решил расширить бизнес и занял 100 млн рублей. Потом он пропал, не отдав деньги. В то же время Волочкова заявляла, что собирается за него замуж. Она успела познакомить избранника с дочерью.