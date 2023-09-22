Грозит 10 лет тюрьмы: возлюбленного Анастасии Волочковой задержали в Москве
Бывшего возлюбленного Волочковой задержали по подозрению в мошенничестве.
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Бывшего возлюбленного Волочковой задержали по подозрению в мошенничестве, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
В 2022 году Анастасия Волочкова познакомилась с Дмитрием Дюраном. Балерина собиралась выйти за него замуж и даже успела познакомить с дочкой Ариадной. Однако свадьба так и не состоялась, а пара в итоге разошлась.
Возлюбленный Волочковой был бизнесменом — у него есть своя кондитерская под названием Family Desert. Как выяснили журналисты, мужчина затеял расширить бизнес несколько лет назад и занял для этого порядка 100 миллионов рублей. Однако вскоре Дюран пропал, так и не отдав деньги бизнес-партнерам.
В результате, еще в апреле 2022 года на него завели уголовное дело, а чуть позже объявили в федеральный розыск. 21 сентября Дюрана задержали на Малой Бронной в Москве. Как удалось выяснить правоохранителям, мужчина обманул порядка 50 человек. Бизнесмену грозит до 10 лет заключения. Сейчас он находится в СИЗО.
Ранее мы писали о том, что Анастасия Волочкова заговорила о новом возлюбленном. Балерина призналась, что сейчас ее сердце не свободно, однако личность мужчины она раскрывать отказалась.