Пострадавший после ДТП с участием дочери Михаила Пореченкова впал в кому

6 июня в деревне Толстопальцево Мария Пореченкова, управляя автомобилем «Мерседес», попала в ДТП. Звездная дочь не пострадала, а 18-летний водитель скутера был госпитализирован вследствие многочисленных травм. В настоящий момент он находится в коме.

Об этом сообщает сайт mk.ru.

Семья Пореченкова живет неподалеку от пострадавшего. По словам родственников, парень за пределы деревни на скутере практически не выезжал, поскольку водить он начал лишь год назад.

Юноша готовился сдавать в этом году ЕГЭ. Его отец владеет автосервисом и лично знаком с Михаилом — актер часто заезжает в этот салон помыть автомобиль. К слову, в момент аварии отец находился в другом городе, из которого экстренно вернулся домой.

Напомним, что в апреле этого года еще одна звезда — Дмитрий Дибров —попал в ДТП, случайно въехав на «Мерседесе» в микроавтобус. В результате этой аварии никто не пострадал.

Ранее мы уже писали о том, как Михаил Пореченков воспитывает 5 своих детей. Кстати, младшая дочь Мария в этом году заканчивает православную школу.