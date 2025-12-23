Пострадавшему обеспечено воспаление с гнойниками: турист из РФ попал в египетскую больницу из-за укуса мурены

Российскому туристу потребовалась экстренная медицинская помощь после нападения мурены в Египте. Укусы этой рыбы крайне опасны, пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Россиянин отдыхал на пляже отеля Beach Albatros в Хургаде. Прямо возле берега его укусила огромная мурена. Очевидцы тут же вызвали скорую помощь — пострадавшего туриста увезли в больницу.

Агрессивную рыбу выловили и выпустили в море подальше от берега. Ее укусы опасны тем, что пострадавшему обеспечено воспаление с гнойниками, если ядовитая кровь рыбы попадет в рану. Обычно мурены редко нападают на людей. Они реагируют лишь в случае провокации.

Ранее в Египте российские семьи остались без элитных квартир. Их выгнали на улицу из дома, земля под которым перешла в собственность банка.