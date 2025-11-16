Выгнали с вещами на улицу: у российских семей отняли элитные квартиры в Египте

Семьи из России лишились элитного жилья в Египте. Один из местных банков выгнал людей из ЖК на улицу, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации журналистов, в 2008 году несколько семей приобрели квартиры в ЖК Royal Oasis в Шарм-эш-Шейхе. Комплекс принадлежал местному бизнесмену, а земля, на которой он стоит, является собственностью банка Housing and Development. Мать предпринимателя взяла ее в аренду на 100 лет, поэтому не должно было возникнуть никаких проблем.

Но владелец ЖК умер и оставил после себя долги. В их счет банк изъял комплекс. Собственники оказались на улице. По словам россиян, добиться возвращения недвижимости почти невозможно, так как местные законы на стороне владельца домов и земли, то есть Housing and Development.

Потеря жилья — не единственная проблема, с которой могут столкнуться россияне на отдыхе в Египте. Так, туристы пожаловались на жуткое насекомое, оставляющее на месте укуса шишки.