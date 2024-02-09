Пострадавшей от рук таксиста беременной петербурженкой оказалась жена бойца ММА

В Санкт-Петербурге таксист с перцовым баллончиком напал на беременную женщину и ребенка. Оказалось, что пострадавшая от рук водителя жительница – жена бойца ММА Кирилла Корнилова. Об этом стало известно информационному порталу 78.ru.

По данным источника, все произошло в Приморском районе. Таксист распылил газовый баллончик в лицо беременной и пятилетнему ребенку на парковке торгово-развлекательного комплекса «Сити Молл». Что именно произошло между участниками конфликта – неизвестно. Но все случилось, когда водитель довел пассажиров до точки. В какой-то момент он достал баллончик и распылил содержимое в лицо женщине с ребенком.

Выяснилось, что пострадавшей оказалась жена бойца ММА. Кирилл Корнилов с 2019 года является профессиональным бойцом и выходит на ринг в смешанных единоборствах. Несколько лет назад он завоевал титул чемпиона молдавской лиги кикбоксинга, а после получил награды на любительском уровне.

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