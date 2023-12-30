Изнасиловал и угрожал расправой: мужчина похитил 16-летнюю школьницу и месяц удерживал в подвале
В США мужчина насиловал и удерживал в подвале 16-летнюю девочку в течение месяца.
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Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который изнасиловал 16-летнюю школьницу в Северной Каролине и удерживал ее в подвале на протяжении месяца. Сейчас жизни и здоровью несовершеннолетней ничего не угрожает, передает Fox News.
Школьница познакомилась с мужчиной в социальных сетях. Однако она не знала его настоящий возраст. В интернете американец представился 19-летним молодым человеком. В итоге они договорились о встрече, в ходе которой несовершеннолетняя была похищена. Злоумышленник кинул девочку в подвал, изнасиловал и пригрозил расправой.
Школьница пробыла в заточении месяц. Однако потом ее отыскали и освободили полицейские, которые узнали о пропаже подростка от его матери. Американец, похитивший девочку, был задержан. Ему предъявлено более 30 обвинений.
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