Пострадавшая в «Крокусе» женщина плела канат из проводов ради спасения сына

Пострадавшая при теракте в «Крокус Сити Холле» рассказала, что отправилась на концерт рок-группы «Пикник» вместе с семилетним сыном. Женщина призналась, что ей пришлось плести канат из проводов, чтобы выжить.

После начала стрельбы она с ребенком спряталась в туалете, но быстро поняла, что в любой момент могут войти террористы и открыть по ним огонь. При этом покинуть здание не удалось из-за сильного задымления.

«Когда мы вышли из этого туалета — света нет, дышать нечем, ни черта не видно. Включаем фонарик — не берет. Вообще, не видно ничего, только слышим по рации "покиньте помещение". Все на ощупь, в одной руке у меня телефон с фонарем, в другой руке ребенок, полуползу и понимаю, что, наверное, хотя бы не больно, заснем, задохнемся. Мысль такая. Но нам несказанно повезло, мы увидели свет, в каком-то туалете дверь открыли, и мы на этот свет ломанулись», - рассказала пострадавшая в беседе с Lenta.Ru.

В туалете было пять или шесть человек, они обнаружили фальшстену и выломали ее. Это был технический этаж с балконом. Кто-то из мужчин принес провода и попросил связать из них косу. В итоге из пяти тросов сделали канат, по которому люди начали спускаться на землю.

Вскоре пострадавших обнаружили спасатели, они принесли лестницу и спустили оставшихся людей.

«Дальше нас уже выводили до скорой, сказали глаза закрыть, когда покидали здание, там кровь везде, стекло разбито. Все было очень быстро, мы там 45 минут были где-то, но казалось, что это часа полтора», - поделилась воспоминаниями женщина.

Напомним, вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Вооруженные люди открыли прицельный огонь из автоматов по зрителям, пришедшим на концерт рок-группы «Пикник», и устроили в здании пожар. По предварительным данным, в результате погибли 143 человека, в том числе пятеро детей, более 360 пострадали.

Ранее певец Владимир Пресняков рассказал, что побывал на месте теракта в «Крокус Сити Холле» и почувствовал громадную силу единения людей. Он назвал «дураками» тех, кто пытался этой трагедией разобщить российский народ.