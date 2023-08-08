Пострадавшая после наезда катера сапбордистка из Свердловской области впала в кому

Жительница Свердловской области, которая попала под катер во время катания на сапборде, находится в тяжелом состоянии. Из-за серьезной травмы головы она впала в кому, передает РЕН ТВ со ссылкой на слова близких женщины.

Муж пострадавшей россиянки считает, что сейчас самое главное — это ее здоровье. Однако вместе с тем он хочет добиться справедливости относительно сложившейся ситуации и добиться наказания виновных, ответственных за нее.

Мужчина, который находился за штурвалом катера, сразу после наезда на женщину скрылся. По словам очевидцев, он управлял водным средством в состоянии алкогольного опьянения, а вдоль берега шел на очень высокой скорости.

В беседе с журналистами владелец плавсредства отрицает свою вину. Он говорит, что сел трезвым за штурвал, а семья пострадавшей женщины якобы пытается вывернуть все на изнанку. В отношении водителя дело пока не возбудили.

Правоохранители, по словам адвоката потерпевшей стороны, организовали проверку. Хотя для возбуждения дела достаточно уже того, что женщина находится в тяжелом состоянии, считает юрист. Также по факту случившегося написано обращение в прокуратуру.

Ранее стало известно, что сбитый дочерью актера Михаила Пореченкова хоккеист по-прежнему находится в коме. О дальнейших прогнозах, по словам его тети, говорить пока рано.