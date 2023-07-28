18-летний хоккеист, которого сбила дочь Михаила Пореченкова, все еще находится в коме

В начале июня дочка знаменитого актера театра и кино Михаила Пореченкова сбила на автомобиле 18-летнего хоккеиста. Парню диагностировали разрыв селезенки, переломы ключицы, предплечья и бедра. Он все еще не вышел из комы. Об этом сообщает mk.ru.

Звездная наследница в результате аварии не пострадала, ее спасли подушки безопасности. Второго участника ДТП экстренно госпитализировали. Как оказалось, пострадавший молодой человек только закончил школу и думал о спортивной карьере.

Из-за столкновения хоккеиста отбросило на несколько метров в сторону. По словам его тети, сейчас парень находится в реанимации, о каких-то дальнейших прогнозах говорить сложно.

«По повреждениям понятно, что она просто сшибла его на бешеной скорости», – передала женщина корреспондентам.

Со дня ДТП прошло уже практически два месяца, однако состояние молодого человека не улучшается. Медики планировали вывести его из комы, но рисков было слишком много.

Как оказалось, Михаил Пореченков знает отца пострадавшего и не один раз приезжал к нему в автосервис. Но после инцидента звезда «Поддубного» не выходил на связь с родственниками хоккеиста.

Семья впавшего в кому молодого человека беспокоится о том, что девушка останется безнаказанной. Несмотря на возбужденное уголовное дело за нарушение прав дорожного движения, Мария живет обычной жизнью и даже уже поступила театральный университет.

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