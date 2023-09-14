Пострадавшая от нападения акулы в Египте девушка перенесла несколько операций

Девушка, пострадавшая от нападения акулы в Египте, перенесла несколько операций. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По информации источника, хищница полностью откусила жертве руку от плеча. Из-за нападения девушке пришлось пережить несколько операций. Врачам удалось стабилизировать ее состояние. На данный момент пострадавшая находится в сознании.

Напомним, что на курорте Дахаб произошло очередное нападение акулы. 34-летняя отдыхающая смогла отбиться от хищницы. В упорной борьбе девушка потеряла левую руку. Охрана ближайшего отеля оказала ей первую помощь, благодаря чему она не умерла от потери крови.

Ранее мы писали о том, что акулы напали на россиян, участвовавших в кругосветной экспедиции в Тихом океане. Подробности смотрите в этой статье.