«Начал тонуть на глазах»: в Тихом океане акулы напали на двоих россиян

У берегов Австралии произошло нападение акул на катамаран кругосветной экспедиции по пути великих российских мореплавателей. Среди членов экипажа было двое россиян, а также гражданин Франции. Об этом сообщили в Телеграм-канале путешественников.

Как стало известно, хищники приблизились к судну первый раз 4 сентября. Тогда они повредили задний левый баллон, из-за чего он ушел под воду. В аварийном состоянии они смогли проплыть еще 100 миль, однако ночью 5 сентября акулы вернулись и расправились уже с правым баллоном. Экипаж подал сигнал SOS.

Спасатели прибыли спустя 45 минут и эвакуировали мужчин. К тому моменту акулы еще не смогли добраться до них, и никто в итоге не пострадал. Поврежденный же катамаран было решено оставить в океане.

«Все три члена экипажа оказали на борту спасательного судна. Катамаран начал тонуть на глазах», - поделился один из путешественников с Аргументами и Фактами.

Сообщается, что все члены экипажа будут доставлены в Брисбен. После этого будут решаться задачи по перспективе продолжения экспедиции.

Ранее в Египте утонули многодетная мать и ее девятилетний сын из России, приехавшие навестить главу семьи.