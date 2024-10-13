Пострадали семь человек: пол декоративного вагона рухнул во время съемок фильма

Сотрудники скорой помощи прибыли на съемочную площадку в Ленинградской области. Там произошло обрушение пола. В результате случившегося пострадали семь человек, передает Telegram-канал Baza.

По данным СМИ, инцидент, едва не закончившийся трагично, произошел в Лужском районе области. Во время съемок кинокартины под актерами рухнул пол.

Несколько человек из группы провалились вниз. На место случившегося вызвали скорую помощь. Пострадавших людей экстренно госпитализировали. Некоторые из них находятся в тяжелом состоянии — их поместили в реанимацию. Обстоятельства и причины инцидента пока не уточняются.

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