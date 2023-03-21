Пострадали полицейские: дворовый кот напал на служебную собаку в Подмосковье

Сотрудники полиции и служебная овчарка при исполнении пострадали в Подмосковье от местного кота. Об этом сообщается в Telegram-канале SHOT.

Отмечается, что два сержанта с псом приехали в Дмитров, чтобы сопроводить в участок подозреваемых. Когда тех выводили из подъезда, на служебную собаку напал дворовый кот. Бой был настолько серьезным, что ранения получили все: овчарка, сотрудники полиции и сам кот. Полицейским покусали руки так, что пришлось обращаться за медицинской помощью в больницу.

Сейчас стражи правопорядка находятся на амбулаторном лечении. Проводится служебная проверка.

Ранее мы писали о том, что чемпион мира по велоспорту застрелил кота министра туризма Сан-Марино. Выстрел был произведен из пневматической винтовки. Антонио Тибери убил кота по имени Федерико Педини Амати. Спортсмен сразу признался в содеянном.

21-летний велосипедист накануне происшествия купил оружие и решил его испытать. Он прицелился в кота и нажал на курок. По словам молодого итальянца, он не знал, что подобным образом сможет убить животное. Он признал вину и принял наказание. Спортсмена оштрафовали на 4000 тысячи евро.