«Действительно попал»: чемпион мира по велоспорту застрелил кота министра туризма Сан-Марино

Антонио Тибери, являющийся чемпионом мира по велоспорту среди юниоров, застрелил из пневматической винтовки кота министра туризма Сан-Марино Федерико Педини Амати. Спортсмен сразу признался в содеянном. О произошедшем сообщило издание Corriere della Sera.

Отмечается, что 21-летний велосипедист недавно приобрел оружие и решил его опробовать. Он взял на мушку кота и нажал на курок. Как рассказал сам молодой итальянец, он не подозревал, что подобным образом он сможет убить животное. Свою вину он сразу признал и принял наказание, назначенное ему. Спортсмена оштрафовали за убийство кота на 4000 евро.

«Признаю, что целился в кота и, к своему удивлению, действительно попал. У меня не было намерения убивать животное, на самом деле я был убежден, что оружие не несет смертельной опасности», - прокомментировал случившееся Антонио Тибери.

К слову, крупная сумма – не самое страшное наказание, которое мог получить за содеянное велосипедист. В Италии, где он родился, за убийство животного ему грозил бы реальный тюремный срок до двух лет. Но с марта 2022 года он живет в Сан-Марино, поэтому подчиняется законам этого государства.

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