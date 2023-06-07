Пострадали от камер: более 50 девушек были использованы пикаперами ради тренингов

Более 50 девушек были сняты пикаперами на скрытую камеру во время свиваний, после чего видео использовались на тренингах и выставлялись в сеть. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

За 30 тысяч рублей владельцы двух Telegram-каналов предлагали посмотреть видео с соблазнениями с целью познать все секреты пикаперского мастерства.

Помимо личных встреч, участники общались в чате, прикладывая фото и видео доказательства своих экспериментов. Егор Шереметьев и Сергей Розанов, основатели каналов, также делились своими «историями».

В настояний момент глава лиги безопасного интернета, Екатерина Мизулина, направила письмо в правоохранительные органы с целью проверки законности действий пикаперов.

Напомним, 2 июня девушка из Новосибирска также стала жертвой секс-коуча. Только в прошлый раз опубликованными оказались видео более интимного характера.

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