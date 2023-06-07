Пострадали от камер: более 50 девушек были использованы пикаперами ради тренингов
50 девушек пострадали от пикаперов, которые снимали свидания на скрытую камеру.
Более 50 девушек были сняты пикаперами на скрытую камеру во время свиваний, после чего видео использовались на тренингах и выставлялись в сеть. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
За 30 тысяч рублей владельцы двух Telegram-каналов предлагали посмотреть видео с соблазнениями с целью познать все секреты пикаперского мастерства.
Помимо личных встреч, участники общались в чате, прикладывая фото и видео доказательства своих экспериментов. Егор Шереметьев и Сергей Розанов, основатели каналов, также делились своими «историями».
В настояний момент глава лиги безопасного интернета, Екатерина Мизулина, направила письмо в правоохранительные органы с целью проверки законности действий пикаперов.
Напомним, 2 июня девушка из Новосибирска также стала жертвой секс-коуча. Только в прошлый раз опубликованными оказались видео более интимного характера.
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