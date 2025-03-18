16-летний юноша из Югры устроил поножовщину прямо в школе

В одной из школ Юрги произошло нападение с использованием холодного оружия. Об этом сообщает Сiбдепо со ссылкой на СК Кузбасса.

По данным издания, 16-летний ученик нанес ножевое ранение однокласснику. Как утверждается, конфликт между юношами продолжался уже давно, а жертве неоднократно поступали угрозы.

При этом очевидцы отмечают, что администрация школы и сотрудники ПДН не предприняли необходимых мер и попытались замолчать инцидент.

В результате проверки возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность).

Ранее мы писали о том, что директора нижегородской школы отстранили после поножовщины. Напомним - ученик восьмого класса общеобразовательного заведения пришел в класс с оружием и порезал двух сверстников. После случившегося мальчик сбежал и спрятался в лесу, однако через час его удалось найти. В СК возбуждено уголовное дело.