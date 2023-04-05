Пострадали дети и спасатели: автомобиль провалился в яму с кипятком в Петербурге

В центре Санкт-Петербурга машина с пенсионером и детьми провалилась в яму с кипятком. Транспортное средство оказалось в эпицентре прорыва трубы. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным источника, инцидент произошел на Рижском проспекте. Там прорвало трубу с кипятком. Машина оказалась прямо в дыре в асфальте и ушла почти по крышу. На момент происшествия там находились пожилой мужчина и его внуки – мальчик и девочка.

Сообщается, что спасатели быстро прибыли на место и с риском для жизни вытащили людей. Пенсионер и его внук получили ожоги, также пострадали двое пожарных. Пострадавшие госпитализированы.

Видео с места происшествия попало в Сеть. На кадрах видно, как ближайшие улицы заволокло паром. Отмечается, что движение по Рижскому проспекту перекрыто.

Ранее мы писали о том, как в московской квартире взорвался электросамокат, простоявший два года. Сообщается, что во время взрыва электросамоката пожилая женщина была одна дома. Она проводила сына, невестку и внука, а после начала готовить обед. Услышав грохот, она побежала в спальню пары, где произошло возгорание. Пенсионерка быстро приняла решение спасать квартиру: она налила в ведро воду и залила пламя.

Через некоторое время к ней позвонили соседи, она успела открыть дверь и потеряла сознание. Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии.