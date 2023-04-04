Бабушка в больнице: в московской квартире взорвался электросамокат, простоявший два года

В Москве 86-летняя пенсионерка получила тяжелый ожог дыхательных путей после взрыва электросамоката. Инцидент произошел в квартире на Пролетарском проспекте. Об этом сообщает mk.ru.

По данным источника, после взрыва бабушка пыталась своими силами потушить пожар, но надышалась продуктами горения. Она открыла дверь в подъезд и потеряла сознание.

Сообщается, что во время взрыва электросамоката пожилая женщина была одна дома. Она проводила сына, невестку и внука, а после начала готовить обед. Услышав грохот, она побежала в спальню пары, где произошло возгорание. Пенсионерка быстро приняла решение спасать квартиру: она налила в ведро воду и залила пламя.

Через некоторое время к ней позвонили соседи, она успела открыть дверь и потеряла сознание. Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии.

Внук женщины рассказал полицейским, что в квартире был электросамокат, которым не пользовались два года. На днях его достали и решили зарядить, оставили на всю ночь. А утром молодой человек выдернул шнур из розетки и ушел. Семья не понимает, как взрыв мог произойти, если самокат был отсоединен от питания.

Журналисты связались со специалистом, который считает, что инцидент произошел из-за аккумулятора электросамоката. Эксперт предположил, что он был ненадлежащего качества и мог взорваться в любой момент.

Ранее мы писали о том, как в квартире на юго-востоке Москвы тоже взорвался электросамокат. Ударной волной выбило окно в комнате. Сообщается, что 50-летний житель вечером поставил транспортное средство на зарядку и лег спать. В 2 ночи произошел взрыв.

Предполагается, что электросамокат взорвался из-за неисправного аккумулятора. Ударной волной выбило окно в комнате. К счастью, никто не пострадал.