Пострадали десятки человек, виновный известен: пассажирский поезд сошел с рельсов под Волгоградом

Всего 812 человек ехало в поезде Казань-Адлер, который сошел с рельсов в Волгоградской области. В девяти вагонах находились 474 человека, в их числе 42 ребенка. По информации Life.ru, после аварии доставлены в больницу 20 человек, а еще 120 получают помощь на месте. Часть пассажиров будут размещены в пунктах временного размещения в городе Котельниково.

Как сообщает источник со ссылкой на РЖД, водитель КамАЗа выехал на переезд при исправно действующей сигнализации, нарушив правила дорожного движения. Он ехал со скоростью 65 км/ч. Машинисту поезда пришлось применить экстренное торможение.

СМИ пишут, что мужчина думал якобы успеет проскочить перед поездом. Сейчас он и машинист поезда находятся в тяжелом состоянии.

Жена водителя КамАЗа рассказала о его состоянии после ДТП с поездом под Волгоградом. Она дала комментарий 360.ru.

«Ничего пока не знаю, человек сейчас в реанимации», — поделилась Тамара.

Ранее мы писали о том, что сын миллиардера Бажаева заявил о болезни, отвечая за драку с полицейским. Он не признал вину и не смог вспомнить адрес проживания в Москве. Кроме того, он заявил, что родился в Ницце.