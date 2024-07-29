«Хватал и крыл матом»: сын миллиардера Бажаева заявил о болезни, отвечая за драку с полицейским

Сын миллиардера Бажаева пожаловался на хронический бронхит, чтобы его не отправили в СИЗО. Тимура защищают два адвоката, а сам он уверяет, что не нападал на полицейского. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, молодой человек не смог вспомнить свой адрес в Москве и заявил, что родился в Ницце. Оказалось, что он является студентом третьего курса МГУ и не женат. При этом он официально трудоустроен советником генерального директора в Черногорской рудной компании.

Тимур рассказал, что в день инцидента общался с друзьями возле ресторана-яхты «Ласточка». Он заметил, что проход закрыт и обратился к сотруднику полиции с вопросом, как можно пройти. По его словам, ему грубо ответили, а дополнительный вопрос проигнорировали. Тогда богатый наследник решил открыть калитку, но на него якобы набросился полицейский, который «хватал и крыл матом».

Бажаев подчеркнул, что был трезв и никогда бы не подумал бросаться на сотрудника полиции.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что сын миллиардера должен отвечать за поступки.