Пострадали 7 человек: депутат Ярославской облдумы влетела на джипе в автобус

В Ярославской области депутат облдумы на джипе въехала в автобус с пассажирами. После случившегося четырех человек пришлось госпитализировать. Подробности сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, ДТП произошло на перекрестке улиц Луначарского и Карякинской. Предварительно, 49-летняя женщина не справилась с управлением и влетела на скорости в ПАЗ. От удара автобус отлетел и врезался в стену дома.

Сообщается о семерых пострадавших. Некоторым оказали помощь на месте, а несколько человек пришлось доставить в больницу.

SHOT выяснил, что у депутата есть 23 штрафа на сумму 19 тысяч 500 рублей. Большинство из них за превышение скорости. Последний она получила 22 августа.

После случившегося журналисты связались с помощником женщины. Он заявил, что она на приеме у врача, который рекомендовал ей остаться в стационаре.

Ранее иностранные СМИ сообщили, что кандидат в президенты США Камала Харрис сбила 13-летнюю девочку и скрылась с места аварии в 2011 году.