На место выехали экстренные службы: двое детей застряли в искореженном после ДТП автомобиле

Экстренная помощь потребовалась двум несовершеннолетним участникам аварии в московском Внуково. Дети оказались заблокированы в поврежденной машине, передает Telegram-канал 360 ЧП.

ДТП произошло в поселке совхоза «Крекшино» во Внуково. На проезжей части столкнулись три автомобиля — две легковушки и грузовик. Обстоятельства и причина аварии пока не известны.

На место дорожного инцидента выехали сотрудники экстренных служб. Специалисты спешат на помощь к детям, которые оказались зажаты в одной из поврежденных машин. Состояние несовершеннолетних не уточняется.

Ранее в Москве произошла авария с участием блогера Илья Царевского. По словам одного из очевидцев, после ДТП молодой человек вел себя неадекватно: он забрался на капот и стал делать фотографии.