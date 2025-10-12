СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 12 октября 2025, 17:19
1 мин.

На место выехали экстренные службы: двое детей застряли в искореженном после ДТП автомобиле

Во Внуково дети ждут прибытия спасателей в сплющенном после ДТП автомобиле.
Экстренная помощь потребовалась двум несовершеннолетним участникам аварии в московском Внуково. Дети оказались заблокированы в поврежденной машине, передает Telegram-канал 360 ЧП.

ДТП произошло в поселке совхоза «Крекшино» во Внуково. На проезжей части столкнулись три автомобиля — две легковушки и грузовик. Обстоятельства и причина аварии пока не известны.

На место дорожного инцидента выехали сотрудники экстренных служб. Специалисты спешат на помощь к детям, которые оказались зажаты в одной из поврежденных машин. Состояние несовершеннолетних не уточняется.

