Постоянно вызывала скорую и ходила по врачам: убившая 6-летнего сына молотком москвичка страдала ипохондрией

Сотрудники правоохранительных органов расследуют убийство шестилетнего мальчика в Москве. Его мать, которую считают причастной к расправе, попала в больницу. По информации Telegram-канала Mash, женщина страдает от навязчивых мыслей.

Журналистам стало известно, что москвичка с ипохондрией очень сильно боялась заболеть и два-три раза в неделю звонила медикам. Вероятно, все это усугубляло шизотипическое расстройство. Эти сведения сейчас проверяют специалисты.

Вчера, 12 ноября, жительница Москвы по какой-то причине напала на своего шестилетнего сын и забила его до смерти молотком. После этого домой вернулся муж — ему удалось спасти супругу, которая к этому моменту тоже находилась на грани гибели.

Ранее сообщалось, что жительница Канска, убившая своих детей в апреле этого года, освобождена от уголовной ответственности. Ее обязали пройти лечение в специализированном учреждении.