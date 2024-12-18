«Постоянно на днях рождениях, мероприятиях»: сестер Хачатурян заметили в Краснодаре

Племянник убитого Михаила Хачатуряна рассказал, что сестер видели в Краснодаре. Мужчина отметил – они таким образом нарушают судебные ограничения.

Подробности сообщает 360.ru.

По словам родственника Хачатуряна, девушки были на Кубани два месяца назад.

«Есть информация, что они или живут в Краснодаре, или поехали отдыхать, или какой-то промежуток времени там находились», — сообщил Арсен Хачатурян.

Также он рассказал, что сестры общаются друг с другом и со свидетелями, но этого делать нельзя. Он утверждает: девушки выходят в соцсети, «постоянно мелькают на днях рождениях, мероприятиях».

В отношении них действует комендантский час, однако сестры оказываются на фото, сделанных в ночных клубах, заметил собеседник издания.

Адвокат Марии Хачатурян Ярослав Пакулин заявил изданию, что сейчас у сестер нет привязки к определенному адресу, которая действовала во время домашнего ареста. Им нельзя общаться между собой, свидетелями и прессой – исключение сделано для матери, добавил юрист. Интернет и телефон доступны им для работы. При этом покидать регион можно только с разрешения следователя. Также адвокат рассказал: в настоящее время идет суд над отцом сестер, после него возобновятся следственные действия в отношении сестер.

Ранее сообщалось, что 52-летняя дочь убила 78-летнего отца в Подмосковье. Мужчина домогался взрослой дочери.