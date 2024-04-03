Начал приставать: выяснилось, почему 52-летняя дочь убила 78-летнего отца в Подмосковье

Убитый 52-летней дочерью пенсионер в Балашихе домогался ее. Родственники утверждают, что он неоднократно обращался к женщине с непристойными предложениями.

Подробности приводит сайт mk.ru.

В день трагедии дочь и отец выпили, 78-летний пенсионер стал приставать, а после отказа принялся избивать. Женщина ударила его ножом, тот скончался. Затем она расчленила тело.

Вечером 28-летняя дочь женщины приехала в гости и искала дедушку. Мать заявила, что он уехал. Только потом она призналась в убийстве. Родственницы вместе отправились в полицию, где она рассказала подробности преступления. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье об убийстве.

Отмечается, что преступление было совершено в частном доме – отец приехал к 52-летней дочери в гости. Известно, что жена пенсионера умерла год назад, дочь потеряла мужа еще раньше. Она заботилась об отце и общалась, несмотря на его неприличные просьбы.

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