Постоянно ходит с ножом или лопатой: неадекватный мужчина терроризирует жителей российского города

Жители микрорайона Тихие зори в Красноярске пожаловались на неадекватного мужчину, который ходит по улицам и угрожает прохожим расправой. Обеспокоенные ситуацией люди обратились за помощью в полицию, передает Telegram-канал 112.

Жители района в Красноярске опасаются за свою жизнь. Незнакомец вооружен ножом и лопатой. Кадры его проходок по парковкам и улицам попали на видео. Также в роликах слышно, как мужчина выкрикивает угрозы случайным прохожим.

Недавно к агрессивному горожанину присоединился некий нетрезвый компаньон. Вместе они продолжают ходить по району и бросаться на людей.

Люди, уставшие мириться с подобным, написали заявление в полицию. В правоохранительных органах данную историю пока никак не прокомментировали.

Ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике вооруженная ножом женщина преследует соседку. Испуганная жительница дома боится за свою жизнь и жизнь своего ребенка.