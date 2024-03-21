Поставили не очень приятный диагноз: выяснилось, из-за чего сын хоккеиста Зимина хотел совершить самоубийство

Попытка самоубийства 52-летнего сына хоккеиста Евгения Зимина могла быть связана с результатами обследования в больнице, после которого ему поставили не очень приятный диагноз. Состояние здоровья как возможный мотив назвали его друзья.

Они допускают, что попытка суицида была связана с самочувствием, к тому же Зимин долго лечился.

Как пишет сайт mk.ru, последние дни он почти не спал. После поставленного диагноза пребывал в апатии.

В день попытки суицида 21 марта мужчина разговаривал с женой о здоровье. Он собирался прогуляться – до этого месяц был дома из-за бронхита.

После выхода супруга из дома женщина нашла записку, в которой он попросил никого не винить в своей смерти. Зимина нашли живым, он был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Отец Зимина – советский хоккеист, тренер, умер в 2018 году. Он был трехкратным чемпионом мира.