Поставили диагнозы: новые подробности задержания стюардессы в Шереметьево

Появились подробности задержания стюардессы в аэропорту «Шереметьево». Перед своей выходкой она узнала о смерти мужа. Но он оказался жив. Об этом сообщает MSK1.RU.

Напомним, что 6 сентября в соцсетях появилось видео задержания бортпроводницы, которая прыгала на машины босиком, и по словам очевидцев «очень странно себя вела». По словам родственницы, ей позвонили и сообщили о смерти мужа. У женщины случился нервный срыв. Позже выяснилось, что супруг жив.

Журналисты снова связались с родственницей бортпроводницы и расспросили о ее состоянии. Она пояснила, что с женщиной все в порядке, но она госпитализирована. После случившегося ей поставили диагнозы.

«Морально она немного подавлена. К ней ездят ее родители. С детками все хорошо. Девочка у одних родителей, мальчик — у других», – поделилась она.

Отмечается, что женщина не знает о скандале, который разразился в Интернете. Родные пока не рассказывают ей об этом, чтобы не усугубить состояние. Напомним, что сотрудница авиакомпании работает с 2010 года. После произошедшего ее увезли в полицейский участок, а после на скорой помощи в больницу. Дежурный терапевт поставил ей предварительный диагноз «геморрагический инсульт».

Ранее журналисты узнали, что обсуждал экипаж самолета, севшего на пшеничном поле. Напомним, что при экстренной посадке никто не пострадал. Всего на рейс было зарегистрировано 159 человек, из них 23 ребенка.