Поставил на колени и надругался: стали известны подробности изнасилования учителем 8-летней девочки

Учитель литературы в Челябинске, которого обвинили в изнасиловании 8-летней школьницы, перед этим поставил девочку на колени. Подробности рассказал источник в правоохранительных органах.

По его информации, 33-летний педагог посадил девочку в машину, вывез в лес и надругался. Перед этим он поставил ребенка на колени, рассказал собеседник сайту kp.ru.

Школьница добежала до дома и сообщила о случившемся матери. Женщина обратилась в полицию.

По словам источника, «полицейские провели большую работу, чтобы его найти». Мужчину задержали на следующий день в квартире.

Ему предъявлено обвинение по статье о половом сношении и иных действиях сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста.

Учащиеся рассказали, что мужчина иногда демонстрировал «странное поведение». Он обращал внимание на одежду школьниц и даже говорил, в каких коротких юбках ходят десятиклассницы – «как бы сдержаться», произнес однажды педагог.

Известно, что он работал репетитором за 250 рублей в час. В день преступления учитель опубликовал видео в своем блоге под названием «Суперприз» - в ролике педагог рекламировал некие курсы.

Ранее мы писали об этом происшествии.