Альпинист с обморожением и переломами чудом выжил в месте, где погиб Сергей Бодров-младший

Приморский альпинист Алексей Луговской обнаружил на горе Казбек чудом выжившего петербуржца, которого уже все считали мертвым. Мужчина двое суток боролся за жизнь на заснеженной вершине.

Луговской вместе со своей командой 18 июня прибыл в Кармадонское ущелье — место с печальной славой, где погиб звезда фильмов «Брат» и «Брат 2» Сергей Бодров-младший.

В лагере «Кресты» команда узнала, что недавно здесь погиб другой альпинист. Алексей и другой участник группы Денис решили переждать непогоду, а затем отправиться, как они думали, на поиски тела.

«Я тогда сразу и решил, что нужно идти искать. Человек лежит мертвый, никому до него дела нет, а ведь это чей-то сын, брат, муж, отец, возможно», — приводит слова Алексея Kp.ru.

Но, когда они обнаружили пропавшего восходителя, выяснилось, что он жив. 52-летний петербуржец Дмитрий находился в сознании, несмотря на перелом ребер, руки, бедра и обморожение конечностей. Алексей сразу же оказал ему первую помощь: напоил чаем, укрыл пледом и зафиксировал для транспортировки. На место приехал спасательный вертолет МЧС.

Ранее врачи в Перми спасли двухлетнюю девочку, выпавшую из окна 10 этажа. Малышка чудом осталась жива.