Посмотрела в глаза подозреваемому и поняла: мать изменила показания в деле об изнасиловании 12-летней дочери

В Нижегородской области состоялось заседание по уголовному делу об изнасиловании 12-летней девочки. Мать несовершеннолетней сначала придерживалась версии следствия, однако потом резко изменила показания — она больше не считает, что подозреваемый виновен в надругательстве над ее дочкой, передает НТВ.

Женщина жила под одной крышей с мужчиной. Она помогала ему по хозяйству. Также с россиянкой была ее несовершеннолетняя дочь. Об изнасиловании девочки мать узнала от врача. Школьницу увезли в больницу с подозрением на туберкулез, однако впоследствии выяснилось, что юная пациентка имеет венерологические заболевания.

Девочку допросили, хозяина дома задержали. Однако потом, на первой очной ставке, несовершеннолетняя резко изменила показания и обвинила в случившемся некого пенсионера из Чувашии, откуда она переехала с матерью.

«Потом я увидела просто глаза Оганесяна (подозреваемый — Прим. ред.) и просто уже на все 100 процентов поняла, что была права, что не он это сделал», — заявила мать потерпевшей.

Но причастность пожилого мужчины к совершению преступления установить не удалось. Пока что мать пострадавшей девочки, как и ее саму, отстранили от следствия из-за смены показаний. Причина их решения выясняется.

Ранее сообщалось, что в Москве отцу дали 9 лет колонии. Он развратил дочь в день смерти ее матери.