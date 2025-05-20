Послушник храма чуть не задушил дочь, пытаясь выкрасть ее в Подмосковье

Послушник храма чуть не задушил дочь, когда пытался выкрасть ее у бывшей жены в Подмосковье. Как сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, в Одинцовском районе произошло нападение на женщину и 14-летнюю девочку. Мать говорит, что это сделал ее бывший муж.

Когда жительница с дочерью возвращались домой, мужчина выскочил из машины, применил перцовый баллончик против бывшей жены и попытался силой затащить девочку в автомобиль. По словам пострадавшей, в салоне находился сообщник в балаклаве, а на заднем сиденье лежал пистолет.

Во время сопротивления дочери мужчина начал ее душить и угрожал застрелить мать. Крики привлекли внимание соседей, которые вызвали полицию и скорую помощь. Преступник скрылся до прибытия правоохранителей.

После происшествия женщина с дочерью обратились в травмпункт, где у девочки зафиксировали ссадины и ушибы по всему телу, ушиб мягких тканей шеи, ожог лица. У матери диагностировали ожог сетчатки глаз. Сейчас обе готовят заявления в Следственный комитет.

Отмечается, что экс-супруги развелись после 10 лет брака. По словам женщины, причиной стало систематическое насилие с его стороны. Они до сих пор не завершили раздел имущества — в январе 2023 года суд обязал мужчину выплатить бывшей жене 6,5 млн рублей.

Правоохранительные органы ведут розыск подозреваемого. Расследование продолжается. Известно, что он является послушником одного из храмов.

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