Последствия ураганного ветра: два человека погибли в машине, раздавленной упавшим деревом

Страшный ураган в Новокузнецке обернулся гибелью двоих людей. Штормовой ветер обрушил дерево на машину, в которой находились пассажиры с водителем. В результате случившегося погибли два человека, передает РЕН ТВ.

Дерево рухнуло на транспортное средство, когда оно находилось в движении. Под ним оказались мужчина и женщина, получившие смертельные травмы.

Помимо них, в машине находились еще двое пожилых людей. Они в результате падения дерева тоже пострадали. Сейчас выжившим в автомобиле жителям Новокузнецка оказывается необходимая медицинская помощь.

Сегодня, 19 ноября, разгул стихии привел еще к одному трагичному случаю. Ураганный ветер сорвал крышу с торгового центра и обрушил ее на проходившую мимо женщину. Прохожие оказали пострадавшей помощь и вытащили ее из-под баннера. Через некоторое время на место инцидента приехала скорая. Получившая травмы из-за непогоды женщина находится в тяжелом состоянии.