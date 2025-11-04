Последним ее видел уборщик на пляже: пропавшая в Турции петербурженка могла утонуть

В Турции продолжаются поиски 41-летней петербурженки, которая приехала на отдых с ребенком. Она исчезла 31 октября. По одной из версий, туристка могла утонуть в море, пишет 78.ru.

По информации журналистов, жительница Северной столицы отдыхала в Анталье. Перед пропажей она отправилась купаться на пляж вместе со спутником. Мужчина, сопровождавший россиянку, заявил, что после заплыва вышел из моря и пошел играть в волейбол. О судьбе петербурженки он ничего не знает.

Последним, кто видел женщину, оказался уборщик. Сотрудник отеля указал, что около семи вечера туристка спала на шезлонге. Другой информации об исчезновении россиянки пока нет.

