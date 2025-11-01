Мать пропавшего в Турции пловца Свечникова верит в его возвращение

Родственники российского пловца Николая Свечникова, пропавшего во время международного заплыва через Босфор, продолжают надеяться на его возвращение. Мать спортсмена Галина Свечникова, семья не теряет оптимизма, несмотря на прекращение активных поисков.

«Мы надеемся, что он все-таки найдется. Возможно, его кто-то подобрал после заплыва», — сказала Свечникова ТАСС. Она также отметила, что не верит в версии о преднамеренном исчезновении сына и выразила недоверие к показаниям свидетелей.

Мать пловца подчеркнула, что организаторы масштабного заплыва не оказывают семье никакой помощи в поисках. По ее словам, связь с ними полностью отсутствует.

Напомним, 29-летний Николай Свечников пропал в Турции 24 августа во время ежегодного межконтинентального заплыва через пролив Босфор. Российский спортсмен стал одним из 2800 участников.

Ранее мать Николая обвинила организаторов заплыва в сокрытии правды.