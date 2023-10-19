«Последний раз его видели плывущим к берегу»: уральский диджей утонул в Таиланде

Екатеринбургский диджей Павел Штаер погиб во время отдыха в Таиланде. Мужчина упал в воду и не выплыл. О случившемся журналистам Kp.ru рассказал друг россиянина.

Павел упал в воду в районе пирса Тонг Сала в ночь с 15 на 16 октября. После этого 37-летний мужчина пропал. В районе исчезновения россиянина, по словам его товарища, были организованы поиски, которые продолжались достаточно долго.

«Последний раз его видели плывущим к берегу возле лодки. 17 октября наши общие друзья из Таиланда сообщили, что тело Паши нашли», — рассказал друг погибшего.

На следующий день смерть диджея подтвердил еще один его знакомый. Из скринов переписок, которые появились в Сети, следует, что Штаер упал в воду в состоянии алкогольного опьянения.

Павел начал свою карьеру диджея в Екатеринбурге в 2001 году. Несколько лет назад он переехал в Санкт-Петербург, где повстречал будущую супругу. С ней он находился на отдыха в Таиланде.

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