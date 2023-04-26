Последнее, что сказал при жизни: на Урале убитый во время вызова медбрат перед смертью вспоминал о детях

Убитый во время вызова медбрат в Свердловской области Степан Шабуров перед смертью вспоминал о детях. Его последние слова привела коллега.

«Последнее, что он при жизни сказал: «У меня же двое маленьких детей», - поделилась сотрудница.

Она охарактеризовала умершего как «очень скромного» и неконфликтного, пунктуального и отзывчивого. Приходя на работу, медик в первую очередь проверял машину скорой помощи: насколько чисто и на месте ли приборы и лекарства.

Ради пациентов он готов был работать без обеда. Погибший имел грамоты и благодарности.

Шабуров был отличным семьянином: он растил семилетнего сына и пятилетнюю дочь. Даже после бессонных суток мужчина играл с двумя детьми и говорил, что «быть папой – это радость», передает E1.RU.

Ранее мы подробно рассказывали об этом происшествии. Напавший на медбрата мужчина задержан: им оказался 67-летний житель. Выяснилось, что ранее он был судим и провел в тюрьме 15 лет.