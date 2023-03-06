После укуса зараженного комара в организме россиянки поселился червь

Врач в Краснодарском крае извлек из тела женщины длинного червя. Предположительно, личинка паразита попала в организм с укусом комара.

Об этом сообщил врач-онколог Павел Попов.

Первоначально пациентка обратилась с диагнозом липома – он был поставлен на основании УЗИ в другой клинике.

Медик усомнился в диагнозе – он обнаружил у женщины признаки гранулёмы.

«При её иссечении был извлечён паразитический червь Dirofilaria repens», - сообщил он. Гранулёма сформировалась на том месте, где был укус.

Dirofilaria repens – это гельминтоз, для которого характерны медленное развитие и длительное течение. Заражение происходит через укусы насекомых.

Ранее в Китае у пятилетнего мальчика нашли в голове огромную пиявку. Она жила там около года.