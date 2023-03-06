20:56, 06 марта 2023
1 мин.
После укуса зараженного комара в организме россиянки поселился червь
Фото: Freepik
Врач в Краснодарском крае извлек из тела женщины длинного червя. Предположительно, личинка паразита попала в организм с укусом комара.
Об этом сообщил врач-онколог Павел Попов.
Первоначально пациентка обратилась с диагнозом липома – он был поставлен на основании УЗИ в другой клинике.
Медик усомнился в диагнозе – он обнаружил у женщины признаки гранулёмы.
«При её иссечении был извлечён паразитический червь Dirofilaria repens», - сообщил он. Гранулёма сформировалась на том месте, где был укус.
Dirofilaria repens – это гельминтоз, для которого характерны медленное развитие и длительное течение. Заражение происходит через укусы насекомых.
Ранее в Китае у пятилетнего мальчика нашли в голове огромную пиявку. Она жила там около года.
Источник фото:Freepik
Автор:Лилия КараеваТеги: