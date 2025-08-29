«После тяжелых ситуаций»: Мария Ковальчук показала фото из больницы с глубоким шрамом на лице

Искалеченная после вечеринки в Дубае модель Мария Ковальчук поделилась фото из больницы. На снимке виден глубокий шрам на лице.

Мария рассказала в соцсетях, что когда-то думала, будто жизнь остановилась. Со временем модель поняла, что можно быть счастливой даже после тяжелых событий.

«Оказалось, это было только начало, я научилась собирать себя заново по кусочкам, как изнутри, так и снаружи. Можно оставаться красивой и счастливой даже после самых тяжелых ситуаций», — сказала Ковальчук.