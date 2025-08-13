«Подтекст напрягающий»: Милена Долганова показала переписку с матерью искалеченной модели Марии Ковальчук

Участница вечеринки с моделью Марией Ковальчук Милена Долганова рассказала, что после происшествия ее мать разослала «странные сообщения». Однако женщине никто не ответил – следствие запретило любые контакты с ними.

Подробности узнало издание Woman.ru.

Мать Марии Анна связывалась с компанией, пока дочь находилась в больнице. Женщина прислала сообщения девушкам, парням и их родителям в соцсетях.

Долганова показала текст посланий. В нем говорилось: «Здравствуйте, я мать Марии. Если вам актуально — напишите».

Девушка прокомментировала слова матери Ковальчук: «Подтекст напрягающий, если честно. Мы не ответили ей, нам следствие запретило любые контакты с ними».

В планах Милены подать в суд на Марию и ее мать. Долганова утверждает, что у нее есть на руках документы, подтверждающие непричастность к травмам Ковальчук. Девушка не планирует требовать с искалеченной модели финансовых компенсаций, ее цель – защитить репутацию.

«На финансовые компенсации мы не претендуем. Мы хотим защитить свою репутацию, к тому же, в это втянули наши семьи», - сообщила Долганова.

Ранее участница вечеринки в Дубае рассказала, что произошло перед исчезновением Ковальчук. По словам Долгановой, у Марии была истерика перед побегом из номера.