Подожженному на детской площадке ребенку из Москвы вскрыли грудную клетку и срезали кожу

На днях в московскую больницу поступил 14-летний подросток с серьезными ожогами всего тела. Повреждения он получил после прогулки на детской площадке вместе с другом. Товарищ ради забавы облил его бензином и поджог. Теперь же он находится в критическом состоянии, а врачи борются за его жизнь.

На данный момент известно, что у школьника выявлено 100% поражения кожи. По информации Телеграм-канала 112, ребенку была проведена операция, в ходе которой ему вскрыли грудную клетку, чтобы легкие могли функционировать, а также срезали кожу для циркуляции кровообращения. Ситуация все еще довольно серьезная, и никаких прогнозов на выздоровление мальчика нет. Медики продолжают работу по его спасению.

Напомним, что второй подросток рассказал, что на самом деле навредил другу не специально. По его словам, юноша сам случайно облил себя и землю бензином, после чего ради шутки он стал поджигать капли, и одежда вспыхнула. Примечательно, что школьник уже попадал в поле зрения полиции. Он был замечен за порчей чужого имущества.

Свою версию рассказали и знакомые с двумя товарищами. Дети заявили, что 14-летний сам признался в содеянном. Он пришел и сказал, что поджог приятеля, но попросил всех молчать об этом.

Ранее в Сургуте беременная женщина устроила драку на детской площадке, защищая свою дочь, которую обидел сверстник.