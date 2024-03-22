После теракта в «Крокусе» началась эвакуация в торговом центре Петербурга

В Санкт-Петербурге началась эвакуация посетителей торгового центра «Галерея». Ее причины неизвестны.

Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Большое количество людей находится около здания. Никто не расходится и не убегает.

Около 20 часов в Москве произошел теракт в Крокус Сити Холле. Пятеро боевиков открыли стрельбу перед концертом группы «Пикник».

На мероприятие были распроданы все билеты, в зале могли находиться 6200 человек. Точное количество убитых неизвестно: речь может идти о 40 погибших.

На место прибыл губернатор Подмосковья Андрея Воробьев, а также владельцы «Крокуса» Эмин Агаларов и его отец. Власти сообщили о 21 раненом и госпитализированном.

В зале во время теракта находилась жена сенатора Сергея Лисовского. Ей удалось спастись.